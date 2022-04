IFPA prorroga inscrição para o processo seletivo do curso de especialização em Vigia

O instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Pará (IFPA), do Campus Avançado de Vigia torna público a chamada 01/2022 para o preenchimento de 40 vagas para seleção de candidatos a turma de 2022/1 do Curso de Especialização Lato Sensu em Agroextrativismo Pesqueiro e Desenvolvimento Rural.

O curso terá a duração mínima de 18 meses e máxima de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de matricula inicial no curso até a entrega da monografia ou artigo cientifico.

As inscrição tiveram inicio em janeiro, e foram prorrogadas até o dia 19 de abril, para participar do processo seletivo, o interessado devem acessar o e-mail no endereço eletrônico compese.vigia@ifpa.edu.br.

Acesse o edital completo aqui

