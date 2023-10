Igarapé-Açú celebrou seus 117 anos de fundação na região do Salgado Paraense

Moradores de Igarapé-Açú comemoram, ontem, quinta-feira, 26, os 117 anos de fundação da cidade. Localizado no nordeste do Pará, é conhecido por seus paisagismos históricos que preservam as características originais da região do Salgado Paraense.

A população do município chega a 35,8 mil habitantes, de acordo com o último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022. Uma das principais atividades econômicas da cidade é a produção agrícola, havendo um estímulo aos pequenos produtores e à agricultura familiar.

No que se refere ao lazer e ao entretenimento, os moradores e turistas que vão até a região podem desfrutar de variadas opções, como o Mercado Velho – mercado municipal da cidade, onde hoje funciona um museu; a Árvore Samaumeira, a maior da cidade e que pode ser local para bonitos registros fotográficos; o balneário São Joaquim, conhecido também como Eco-Park São Joaquim, ótima opção aos finais de semana; e a Lagoa Azul, que abriga um lago de água completamente azul e cristalina.

Por fim, os fãs de história podem conhecer a Casa de Carlos Lago, Localizada no bairro São Cristóvão. A residência foi uma das primeiras moradias do grande ator de filmes, que conquistou o mundo com suas belíssimas peças e filmes.

HISTÓRIA

Quando foi construída a Estrada de Ferro Bragança, às margens do então rio Igarapé-Açú, já existiam habitantes à beira dos rios Jambú-Açú, Maracanã, Peixe-Boi e seus respectivos afluentes.

Atualmente, o município possui a categoria de Comarca, criada em 25 de janeiro de 1932 pelo decreto de lei n° 595. A sede da cidade se eleva no quilômetro 111 da Estrada de Ferro Bragança, rodeada pelos cursos d’água Igarapé-Açú e Pau-Cheiroso.

As construções são, em sua maioria, de taipa, cobertas com telhas de barro, havendo considerável número de prédios em alvenaria. A cidade é formada por três largas avenidas, correndo pela principal a estrada de ferro, duas grandes praças, uma menor e sete travessas, todas traçadas em linhas simétricas.

PATRIMÔNIO CULTURAL

Devido à sua importância para o Estado, Igarapé-Açú foi transformado em Patrimônio Cultural Imaterial do Pará graças à aprovação da Lei nº 231/2009, de autoria do ex deputado Júnior Ferrari. Também de autoria do político, há o PL nº 29/2009, que classifica o município como estância turística para o Estado do Pará.

As manifestações culturais da cidade também são reconhecidas em território paraense e, por isso, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e sancionado pelo governador Helder Barbalho o Projeto de Lei nº 58/2019, que declara a tradição do “Mastro de São Sebastião” como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Pará.

Imagens: Celso Lobo, Marcelo Seabra (AID/Alepa)