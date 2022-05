Igarapé-Açu está presente com sua cultura, sua rota e sua gente na FITA 2022

Igarapé-Açu, município do nordeste do Pará, na região do Salgado Paraense, tem um dos standes de destaque na Feira Internacional de Turismo da Amazônia, no sentido de chamar atenção do público, em especial, o turístico, para o potencial daquele ponto do Pará que teve destaque de importância em acontecimentos como a segunda grande guerra mundial. A cidade está localizada na rota turística fomentada pelo que um dia foi a Estrada de Ferro Belém-Bragança.



Albino Luciane, secretário municipal de Turismo de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, destacou que é muito importante a cidade se fazer presente num evento da magnitude da Feira do Turismo Internacional, posto que a cidade integra a rota turística em função do que foi a estrada de ferro Belém-Bragança. Assim, os produtos e belezas naturais estão sendo divulgados pelo stande da cidade, que ainda conserva, como um de seus pontos de turismo e lazer, as ruinas da base aérea da segunda guerra mundial, onde desceram aviões de guerra para abastecimento, isto é, em Igarapé-Açu, no Eastado do Pará, onde a prefeitura local tem a ideia de revitalizar o local e ali construir um museu com utensílios reais da época da segunda guerra mundial na cidade e, assim, chamar atenção do público.



Segundo Albino, no local, ainda há um túnel que se acredita abrique material bélico da época da guerra, o que será alvo de levantamentos por equipes especializadas por ocasião das obras de revitalização e restauro do antigo aeroporto.



Igarapé-Açu tem muitos eventos culturais, especialmente na quadra junina, o aniversário da cidade em outubro; além de belezas naturais com igarapés, lagoa azul e uma série de atrações que, nas temporadas, atraem um grande número de visitantes.

Imagens: Ray Nonato/Imagem Digital