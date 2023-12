Igarapé do Pimenta recebe o Projeto Cultura na Comunidade

O Projeto “Cultura na Comunidade” esteve ontem, sábado, 09, a partir das 20h, na localidade Igarapé do Pimenta, na Rodovia BR-163, km 14, região do planalto santareno. As apresentações artísticas de música e poesia ocorreram nas imediações da igreja católica da comunidade.

O “Cultura na Comunidade” é uma das diretrizes de políticas públicas culturais do município de Santarém, envolvendo artistas locais, promovendo espaços de arte e entretenimento à população.



Cada edição do projeto é realizada em conjunto com as lideranças comunitárias que proporcionam a divulgação de talentos em diferentes segmentos da arte.

Imagem: Agência Santarém