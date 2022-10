Igarapé-Miri sedia o XVII Canta Anapu Fest Açaí a partir de sexta-feira, 14

Durante três dias, o município de Igarapé-Miri, a 78 quilômetros de Belém, região do Baixo-Tocantins, o nordeste do Pará, será sede do XVII Canta Anapu Fest Açaí, evento de natureza religioso-gospel-cultural transformado em Patrimônio Cultural de Natureza Imateial para o Estado do Pará conforme a lei número 9.328/2021. Programado para acontecer nos dias 14, 15 e 16, portanto, de sexta a domingo próximos, o evento já deixa não apenas a sede, como também municípios da região que estão ávidos pelos momentos de grande alegria, louvor, diversão com apresentação de cantores não apenas do Estado, como de vários pontos do Brasil, segundo informou o pastor Nelito, um dos organizadores da festa que foi criada há 17 anos em Igarapé-Miri, que é carinhosamente chamada de a “Capital Mundial do Açaí”.



O Canta Anapu Fest Açaí surgiu nas margens do rio Anapu Grande, que corta Igarapé-Miri e por onde chegam ribeirinhos de todas as partes. O evento foi fundado em outubro de 2005, às margens do Rio Anapu Grande, na Vila Menino Deus, zona rural ribeirinha do município de Igarapé Miri, por um grupo de entusiastas/músicos da cultura evangélica, sob a liderança do Pastor Ozinaldo de Jesus. As coisas avançaram e os pastores Manoel Miranda, Líder Anilton Correa, Nilson Correa, Zacarias continuaram a obra que, atualmente, está sob a regência de Nelito Correa Lopes, Presbítero José Miguel e equipe organizadora.



O festival enaltece a cultura local, defende a importância alimentar do fruto de açaí, a preservação e conservação, com um consumo sustentável de suas árvores para que não seja extinta da mesa dos paraenses, pois já se trata de um fruto consumido por todos os brasileiros e parte do mundo. O açaí é um alimento básico e essencial na mesa dos paraenses, feito com a polpa e a casca dos frutos e se tornou famoso em todo o Brasil por seu elevado teor energético. O açaí é cultivado principalmente nas áreas ribeirinhas e com a preocupação e responsabilidade no sentido da não permissão da sua exploração de forma desordenada, evitando assim a escassez e o colapso da produção.



Igarapé Miri é o maior produtor do fruto em todo planeta. Por intermédio do festival, há a oportunidade de vivenciar a aplicação e utilização dos conceitos ao cotidiano, desenvolvendo neles uma postura crítica perante os conhecimentos trabalhados, vivenciando conteúdos científicos, dentre outros.



O Canta Anapu Fest Açaí é realizado há 17 anos na Vila Menino Deus, sempre no mês de outubro. Tornou-se evento da mais alta relevância para a população da região, com estrutura inteligente e, na sua maioria, artesanal. No total, 12 barracas são montadas para vendas de comidas típicas, além da “Casa do Açaí”, um espaço destinado para a comercialização do produto.

Um palco é montado para receber cantores e bandas regionais e nacionais, fomentando a cultura em todos os aspectos. A festa atrai pessoas de todos os municípios da região do Baixo Tocantins e metropolitana de Belém, e já é considerada uma das maiores dentre os eventos culturais da região.



A ideia é, também, evidenciar questões históricas e culturais: ocupação do solo, povos e suas origens; artesanatos diversos com o uso de sementes, cachos, palhas, ilustração artística, música e teatro. Além da interação com a comunidade em geral, desenvolvimento de habilidades de estudos e resolução de questões a partir de situações reais. Demonstração da cultura do Açaí, discutir ideias; pesquisar e construir conhecimentos a partir das vivências com os trabalhadores rurais ribeirinhos, feirantes e melhorar a vida das pessoas. Estimular o plantio, observando a produção por hectare/alqueire – sistema de medida, regra de três: quilos/litros, porcentagem, gráficos, tabelas, operações, sistema monetário, etc. Época de flor e fruto, nome cientifico, partes da planta, local onde mais ocorre, além da utilização correta, ou seja, alimentar, medicinal; discutir o valor econômico do fruto: cadeia alimentar, valor nutricional, palmito, palha e caroço. Enfim, vivenciar a cultura do açaí, a cultura regional e do município.

ATRAÇÕES



Segundo o pastor Nelito Lopes, neste ano, já está confirmada a presença de Fabiano Barcelos e Banda, que é um grande nome da música gospel nacional, além das bandas e cantores paraenses.



Como no dia 12 se celebrou também o Dia das Crianças, os pequenos serão homenageados nessa sexta-feira, com distribuição de bíblias. A ideia, é que a festa seja para toda a população, daí as crianças não estarem esquecidas, acrescenta o pastor.



Nelito explica que se trata de um evento da paz, da harmonia, do louvor a Deus, mas que também gera emprego e renda para a população, que tem a oportunidade de faturar para ajudar no rendimento familiar nestes tempos de crise e incertezas. O evento, continua o religioso, fomenta a economia da região durante três dias de muita alegria, entusiasmo e congraçamento entre os povos.

Por: Roberto Barbosa

Imagens: Divulgação