Igeprev alerta sobre cuidados com a saúde mental na aposentadoria 

Pesquisas indicam que pessoas que entram na condição de aposentadoria, pode aumentar em até 40% a possibilidade de desenvolvimento de transtornos mentais. De olho nessa realidade, o instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) vem atuando de forma regular na preparação para inatividade laboral, com o “curso de preparação para a aposentadoria”, oferecido a professores da rede estadual.

De acordo com a psicóloga Juliana Galvão, do Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) do Igeprev, durante a transição entre o exercício profissional e a inatividade, é fundamental a realização de uma avaliação com profissional de saúde mental. “Para algumas pessoas, o trabalho é uma fuga, alguns passam muito tempo no trabalho e, quando se aposentam, entram em conflito com a família” dia a psicóloga.

A psicóloga também destaca sobre a necessidade de as pessoas desenvolverem projetos paralelos á atividade profissional – dança, ioga, pilates, leituras, música, dentre outras. Porém nenhuma dessas atividades será a garantia de uma saúde mental equilibrada, lembra a especialista, que alerta para que se busque orientação de saúde para prevenir ou tratar sinais como irritações repentinas, falta ou excesso de sono, distúrbios de apetite e o aparecimento de dores.

São mais de 80 professores inscritos no Curso de preparação para Aposentadoria, que se estende por mais dois encontros. Amanhã o tema abordado será instrução processual. E na semana seguinte as atividades continuam com abordagem de planejamento financeiro para a aposentadoria.

Foto: Reprodução agoracupom