Igeprev leva informações sobre previdência a servidores da Seap

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) esteve presente na programação da I Semana da Aposentadoria, promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) entre 28 de março e 1 de abril. Mais de 50 servidores da Seap participaram da programação, realizada na Escola de Administração Penitenciária, em Belém.

Na manhã desta quinta-feira (31), a psicóloga Juliana Galvão, do Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) do Igeprev, levou aos participantes reflexões acerca do tempo dedicado ao trabalho e da necessidade de preparação para a aposentadoria.

“A vulnerabilidade para ansiedade e depressão aumenta a partir do momento da aposentadoria, aumenta significativamente. Essa é a importância de falarmos sobre isso, da preparação para a aposentadoria, porque, muitas vezes, o trabalho acaba sendo uma espécie de fuga”, pontuou Juliana Galvão.

A técnica previdenciária Luísa Porto, coordenadora de cadastro e habilitação do Igeprev, detalhou aos servidores da Seap informações sobre as regras de aposentadoria trazidas pela reforma da previdência de 2019, com definições de regras especiais para categorias ligadas à segurança pública.

No Pará, a Emenda Constitucional nº 77/2019 define que o policial civil e o ocupante de cargo de agente penitenciário (policial penal) ou monitor socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até 23/12/2019 poderão aposentar-se com idade mínima de 55 anos (ambos os sexos), 30 anos de contribuição, se homem, 25 anos de contribuição, se mulher desde que possuam tempo de efetivo exercício nessas carreiras, em no mínimo 20 anos, se homem e 15 anos, se mulher.

Outra regra especial possibilita que profissionais das referidas categorias estejam aptos à aposentadoria aos 52 anos, se mulher, e aos 53 anos, se homem, desde que cumpram período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 23/12/2019, faltava para atingir o tempo de contribuição previsto na regra de aposentadoria anterior à reforma da previdência.

I Semana da Aposentadoria Seap

penitenciário há 13 anos e já iniciou o planejamento para a aposentadoria. "O esclarecimento está sendo muito bom. Ainda tenho que trabalhar por mais dois anos, mas espero me aposentar, dignamente, podendo usufruir até o final de nossa passagem por esse plano. Que Deus nos abençoe e que dê tudo certo nessa nova vida que vamos levar".

A psicóloga Elainne Lobo, coordenadora de Assistência e Valorização do Servidor na Seap, avaliou positivamente a programação da Semana da Aposentadoria. “Como temos vínculos diferenciados de servidores, temporários e efetivos, tivemos a participação do INSS e também do Igeprev nessa Semana da Aposentadoria. Para o servidor penitenciário, essas reflexões são de extrema importância. Temos um público significativo de servidores que já estão entrando nesse processo”.

A programação reuniu técnicos administrativos, agentes penitenciários e policiais penais que estão se preparando para a inatividade.

Texto: Augusto Rodrigues (Ascom Igeprev)Por Cácia Medeiros (IGEPREV)