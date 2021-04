IGP-10 acumula inflação de 31,74% em 12 meses, diz FGV

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), usado no reajuste dos contratos de aluguel, registrou inflação de 1,58% em abril deste ano. A taxa é inferior ao 2,99% observado em março, mas superior ao 1,13% de abril de 2020. Os dados foram divulgados hoje (15) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o IGP-10 acumula taxas de inflação de 9,16% no ano e de 31,74% em 12 meses.

A queda do IGP-10 de março para abril foi puxada pelos preços no atacado e na construção. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, recuou de 3,69% em março para 1,79% em abril. O Índice Nacional de Custo da Construção passou de 1,96% para 1,24% no período.

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, subiu de 0,71% em março para 0,87% em abril.

Fonte: Agência Brasil

Por Vitor Abdala

Edição: Maria Claudia