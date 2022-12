O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, fechou 2022 com alta de 5,45%, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (29).

No mês de dezembro, a variação foi de 0,45%, após queda de 0,56% em novembro. A alta foi puxada, sobretudo, pelo preço dos alimentos, que fazem parte do cálculo.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/ Tierra Mallorca