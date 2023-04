Igreja Católica inicia ritual da Semana Santa com a Celebração de Ramos nas 103 paróquias da Grande Belém

A Celebração de Ramos marca o final da Campanha da Fraternidade e o começo dos ritos relativos à Semana Santa. Em Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano, presidiu a sole e Missa de Ramos na Catedral da Sé, no Centro Histórico da capital, diante de uma multidão de fiéis.



Conforme informações da Cúria Metropolitana, cada paróquia, capela, curato ou comunidade reina sua programação com a leitura do evangelho bênção dos Ramos, procissão e a missa que já começa a partir das leituras litúrgicas próprias deste dia.



Padre Benedito Lopes, da Paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides, explica que a festa de Ramos significa o final dos 40 dias de penitências com jejum e orações que Jesus fez no deserto e que são rememorados com a Quaresma que, este ano, no Brasil, denunciou a fome com o tema “Dai-lhes vós mesmo de comer”.



“É a entrada triunfal de Jesus Cristo montado com simplicidade em um jumentinho e saudado pelo povo que gritava ‘Hosana ao Filho de Davi’, esse mesmo povo que na sexta-feira vai pedir a crucificação de Jesus no rito da Paixão, Morte e Ressurreição na Páscoa definitiva em Jerusalém celeste”, disse o Padre Be edito que é Sá erdote diocesano de Belém.



A missa foi presidida pelo Padre e jornalista Hélio Fronzart e concelebrada com os padres José e Benedito no Ginásio Nagibão, no bairro Begozãp.

NO SOUZA

Na Paróquia São João Paulo II, no bairro do Souza, a Celebração com os Ramos começou na comunidade Nossa Senhora das Graças, de onde o povo saiu em pro isso até a matriz.

Na Basílica Santuário de Nazaré, a bênção de Ramos começou na comunidade Santo Antônio Maria Zaccarias e a procissão seguiu para a matriz, onde ocorreu a solene Celebração.

Por todo o dia de hoje haverá celebração com bênçãos de Ramos em todas as missas.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar