Igreja Católica realiza ritos da Sexta-Feira da Paixão pelas ruas de Belém

A Sexta-Feira Santa é o único dia do ano em que não há celebração eucarística (missa) em nenhum lugar do mundo. Este dia é dedicado somente à Paixão e Morte de Jesus Cristo que ressuscita ao terceiro dia, ou seja, no domingo, antecedido pela Vigília Pascal. Na manhã de hoje, sexta-feira, 07, todas as 103 paróquias de Belém realizam via sacras durante a manhã, celebração da Paixão de Cristo à tarde e a Procissão do Senhor Morto, ao final da tarde ou à noite conforme a programação de cada igreja.

Um dos grandes momentos para os cristãos católicos neste dia acontece em frente à Igreja das Mercês, no centro histórico de Belém, onde é realizado o Sermão do Encontro, que significa o último encontro entre Jesus e sua mãe Maria durante o caminho para o calvário onde é cruficicado.

Para anteceder este momento, duas procissões saem de diferentes pontos da capital. Uma, sai da Basílica Santuário, levando a imagem do Senhor dos Passos, com sete paradas específicas, a primeira, em frente à própria Basílica de Nazaré, mostrando a imagem de Deus carregando a cruz e o momento em que Ele acaba caindo. A outra procissão sai da Igreja de São João Baptista, levando a imagem de Nossa Senhora das Dores.

As duas procissões se encontram em frente das Mercês. Neste ano, a Arquidiocese de Belém tem previsão que o sermão seja iniciado já às 10h.

SETE PALAVRAS

O outro grande momento deste dia é a tradicional realização do Sermão das Sete Palavras, antes conhecido como Sermão das Três Horas de Agonia. O evento acontece tradicionalmente na Capela do Colégio Santo Antônio, que é dirigida pelas Irmãs Dorotheias e pertence à Paróquia de Sant’Ana da Campina.

O Sermão das Sete Palavras é realizado apenas em Belém e na cidade de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais.

As duas procissões já estão percorrendo as ruas da capital paraense.

Imagem: Reprodução