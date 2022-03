Igreja começa o Tempo de Quaresma e abre a Campanha da Fraternidade

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança, nesta Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, a Campanha da Fraternidade de 2022, com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”. A CF coincide com a abertura do Tempo de Quaresma, que é de penitência e prevê jejum e abstinência de carne para este dia e a Sexta-Feira Santa. A abertura oficial ocorrerá com a divulgação de um vídeo às 10h, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB e convidados. Será possível acompanhar o vídeo por meio das redes sociais da entidade (Youtube e Facebook) e emissoras de televisão de inspiração católica. A abertura virtual, assim como a do ano passado, deve-se à escolha da CNBB, como forma de prevenção à covid-19. Em Belém, a abertura da CF terá dois momentos: nesta quarta-feira, quando Dom Alberto Taveira Corrêa presidiará a Missa das Cinzas, às 12h, na Capela do Palácio Episcopal, na Rua Dr. Moraes, no bairro de Nazaré, e às 19h, na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. Já no sábado, 05, às 8h, acontece, na quadra do Colégio Santo Antônio, o evento solene que contará com a participação do clero, leigos e religiosos de todas as paróquias das 8 regiões episcopais da Arquidiocese de Belém.



Para os veículos de comunicação, a Assessoria de Comunicação da CNBB organiza uma coletiva de imprensa, com representantes da direção da entidade, por meio da plataforma Zoom. A sala virtual, onde os jornalistas poderão assistir ao vídeo de lançamento da CF, será aberta às 9h50. Um cadastro será necessário para acessá-la e receber o texto-base da CF.

A CF 2022

Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.

A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto-base da CF, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade).

A CF 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta convocação ao Pacto, o Santo Padre apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum já que a “educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”, conforme explicitado na Encíclica Laudato Si’, 2016, nº 215.

GESTO CONCRETO

A Campanha da Fraternidade tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil. Os recursos são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha. Em 2021, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), da CNBB, apoiou 80 projetos, nos quais as entidades que se candidataram se comprometeram, entre outros aspectos, a prestar contas periódicas de sua efetivação e resultados.

QUARESMA

Segundo a Arquidiocese de Belém, a Quaresma começa hoje, na Quarta-feira de Cinzas, e seguirá até o Domingo de Ramos, no dia 10 de abril, período em que é recomendada a reflexão, conversão, prática de penitência e jejum, em preparação para Páscoa do Senhor, celebração que acontecerá no dia 17 de abril, iniciando um novo período litúrgico em que prevelece a cor branca.

Assim, a Campanha da Fraternidade representa como que uma ação concreta para chamar à reflexão os 40 dias de sofrimento de Jesus no deserto, em jejum absoluto, se preparando para enfrentar toda a humilhação que o levou à morte pregado na cruz.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar