Igreja de Nazaré celebra o centenário do título de Basílica, a única da Amazônia

Todas as missas celebradas nesta quarta-feira, 19, remontam ao dia 19 de julho de 1923, quando o Papa Pio XI concedeu à igreja matriz da Paróquia de Nazaré, em Belém, sede do Círio, a maior manifestação de fé mariana do mundo, o título de Basílica que, agora, ainda ostenta também o título de santuário. As celebrações e homenagens começaram em junho em função de julho ser o período de férias e recesso da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Vereadores, que realizaram sessões solenes pelo acontecimento inédito, haja vista que a Basílica de Nazaré é a única de toda a região Norte e foi a terceira a receber tal homenagem no Brasil.

O templo da Basílica de Nazaré é uma réplica da Basílica de São Paulo extramuros, em Roma. Templos que recebem tal honraria são chamados, pela Igreja Católica, de Basílica Menor, pois as grandes basílicas estão mesmo em Roma, sede da igreja, caso da Basílica de São Pedro, Basílica de Latrão, entre outras.

A Basílica Santuário de Nazaré recebe, no segundo domingo de outubro, a romaria do Círio de Nazaré que, num único dia, reúne cerca de dois milhões de romeiros pelas ruas de Belém. O templo é considerado um dos mais belos do Brasil.

Com construção iniciada em 1909, pelos padres barnabitas (Congregação de São Paulo Apóstolo), o título Basílica Santuário se refere a um local dedicado à difusão da fé em Cristo e no caso da basílica de Nazaré, também reforça e a devoção mariana na Amazônia. Em seu interior está a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada pelo caboclo Plácido às margens de um igarapé no ano de 1700 e que deu início à devoção popular que hoje é o maior ícone de veneração mariana do mundo.

Imagem: Erison Júnior/Ronabar