Igreja de Santo Alexandre recebe Coro Carlos Gomes para celebrar os 27 anos com recital

Amanhã (21) a Igreja de Santo Alexandre receberá ás 20h o recital do Coro Carlos Gomes. O evento é comemorativo aos 27anos de criação do grupo. O recital reunirá outros músicos que fazem parte do instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e da Escola de música da Universidade Federal do Pará (Emufpa).

Vários compositores farão parte do repertório de músicas, como Vinicius de Moraes, Pixinguinha, Chico Buarque e Noel Rosa, além da interpretação musicada de textos de Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade, e de Versões no ritmo do Brega.

O objetivo do Coro Carlos Gomes é fomentar a música erudita, regional e popular no Pará. Composto por alunos e ex-alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), sob a regência da maestrina Maria Antônia Jimenéz, o grupo é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, com nove prêmios conquistados fora do Brasil, incluindo a medalha de ouro no IX Festival internacional Orlando Di Lasso, realizado em Camerino, na Itália, em 2002; cinco premiações na V Olimpíada de Coros em Graz, na Áustria, em 2008 (medalha de ouro, medalha de prata e três diplomas de ouro), e dois prêmios no VII Concurso de Coros Franz Schubert, em Viena, Áustria, em 2010 (diplomas de ouro e prata).

O grupo já fez parte de três discos próprios e participou de gravações de artistas paraenses. A finalidade do Coro é manter um grupo artístico que represente o IECG nesse segmento musical. Para isso, o Coro executa atividades voltadas alunos dos cursos de formação do Instituto Carlos Gomes. O evento ocorre as 20h com entrada gratuita.

Programação

– “Três Cânticos Breves”- Ronaldo Miranda / Texto: Fernando Pessoa

Canção: Pobre velha música – Autopsicografia

– “Passacalha”- Edino Krieger / Texto: Julio Bellodi

– “Quadrilha”- Osvaldo Lacerda / Texto: Carlos Drummond de Andrade

– “Cantares”- Ronaldo Miranda / Texto: Walter Mariani

– “Cateretê” / Francisco Mignoni

– “Sina de Cantador” / Edmundo Villani-Côrtes

– “Frevo Fugato” / Edmundo Villani-Côrtes

– “Samba em Prelúdio” / Baden Powell e Vinícius de Moraes, com arranjo de Marco Aurelio Koentoop

– “Um a Zero” / Pixinguinha e Chico Buarque, com arranjo de Marco Aurelio Koentoop

– “Conversa de Botequim” / Noel Rosa, com arranjo de Rodrigo Ramos

– “Feijoada Completa” / Chico Buarque, com arranjo de André Protásio

– “O que é o que é” / Gonzaguinha, com arranjo de Luiz Karam

– “Volte Logo” (versão brega de “Marking Love Out Of “Nothing At All” – Air Supply), com arranjo vocal da turma de Canto Coral II (T03-2019), do Curso Técnico da Emufpa – Prof. Ediel Souza

– “Bole Rebole” (versão brega de “Das Model” – Kraftwerk) / com arranjo vocal da turma de Canto Coral II (T01-2019) do Curso Técnico da Emufpa – Prof. Ediel Souza

