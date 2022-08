Igreja de Santo Antônio Maria Zaccaria recebe recitação das Mil Ave Marias

Neste sábado (20) acontece a recitação das Mil Ave Marias, que tem como objetivo intensificar o momento de espiritualidade e intenções para a realização do Círio de Nazaré. O evento inicia 8h, com missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e ocorrerá na Igreja de Santo Antônio Maria Zaccaria, R. Boaventura da Silva, 1796 – Umarizal.

Sobre o evento, Jorge Xerfan, o diretor de evangelização do Círio 2022, conta “é uma preparação espiritual para que a Diretoria do Círio, as comunidades e todos aqueles que colaboram conosco nesta nossa missão, que é realização do Círio, possamos estar preparados espiritualmente para poder realizá-lo da melhor forma possível. Começamos às 8h, como se fosse um Terço rezado, os mistérios do Terço. Um Pai Nosso, as Ave-Marias, o Glória ao Pai, sendo que, em vez de dez a dez Ave-Marias, fazemos de 50 a 50, com o rodízio entre os casais, a Guarda de Nazaré e as pessoas que foram convidadas a participar do evento”, explicou.

De acordo com o diretor, 200 pessoas participam do evento, que receberá a benção Dom Alberto Taveira. A recitação teve início em 2015, ininterruptamente. Entre os convidados deste ano estão comunidades católicas, devotos e todos aqueles que queiram rezar por intenções pessoais.

Foto: Ascom Basílica Santuário de Nazaré