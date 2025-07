Igreja do Evangelho Quadrangular cresce em evangelização e trabalho social no Brasil. Números são impressionantes.

O presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor Mário de Oliveira, realizou uma live por meio de seu instagram, na qual apresentou os objetivos da instituição, que vive a serviço da evangelização com a propagação gloriosa do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, do acolhimento do povo cristão e de um trabalho social que atinge a milhões de brasileiros. Assim, a IEQ é o maior ministério unido do Brasil, um trabalho social e de evangelização por todo o Brasil.

Mário de Oliveira se dirige inicialmente aos pastores, diáconos, obreiros, obreiras e ao povo de Deus que está todo unido “num só objetivo que é seguir a Jesus Cristo e pela paz gloriosa que vem de Deus”.

Destaca o trabalho realizado nos campos social e espiritual, com pessoas batizadas, pessoas participando da santa ceia, e os projetos sociais, como o Projeto Lucas e o Projeto Margarida. “Vai ser muito bom saber quantos membros temos, pois você deverá se orgulhar da igreja a que você pertence que tem o maior e melhor projeto social do Brasil”, disse o Pastor Mário.

Segundo ele, para o desenvolvimento desse trabalho social, a Igreja do Evangelho Quadrangular conta com 19 ônibus que agora serão substituídos por caminhões-carretas para melhor atender a população. Os projetos sociais devem se interiorizar por todo o Brasil, e isso acontece por meio da igreja que mais tem crescido em número de templos, congregações e ministros.

NÚMEROS

Desta forma, segundo o Pastor Mário, o ano passado, o Projeto Lucas fez 23.973 mil atendimentos sociais a pessoas em todo o Brasil. O Projeto Margarida, tido por ele como muito especial, já realizou mais de 40 mil exames de mamografia, socorrendo as mulheres da melhor maneira possível.

Ainda no ano passado, houve 10.504.727 santas ceias em todo o Brasil, e foram batizadas 118.271 pessoas, um recorde e a mata ara este ano de 2025 é batizar 150 mil pessoas.

Sobre o número de igrejas, neste ano, a IEQ chegou à marca de 13.459 igrejas e 6.170 congregações, num total de 19.629 obras em todo o Brasil. O alvo deste ano é mais 500 igrejas, objetivo que Mário de Oliveira garante que será atingido.

O ministério é composto por 39.858 pessoas, entre pastores, ministros, aspirantes e obreiros. Para Mário de Oliveira, a IEQ é a maior igreja em tamanho de ministério em todo o Brasil, “tudo isso porque o nosso trabalho de evangelização é muito comprometido com o Reino de Deus, com a salvação das almas e a consolação das pessoas”.

DÍZIMO

Conforme o Pastor Mário de Oliveira, para manter todo esse cronograma de evangelização e os projetos sociais, há a necessidade de que cada membro se sinta parte integrante da obra, daí a importância do dízimo de cada um. “Toda vez que você contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, você está investindo no Reino de Deus, no crescimento do Corpo de Cristo e investindo também nas obras sociais, nessas realizações todas”. E ressalta que o membro deve se sentir orgulhoso de pertencer à Igreja do Evangelho Quadrangular.

Fonte: Ronabar/Imagens: Reprodução/IEQ