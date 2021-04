IGREJA EDIFICADA

TEXTO: MATEUS 16.13-20

RESUMO DA MENSAGEM

Ultimamente em meio a tantos acusações e ataques sofridos contra o cristianismo, como cristãos precisamos ter uma visão clara de que somos a Igreja do Senhor e Ele quem nos edifica. E para compreendermos isto precisamos, em primeiro lugar, saber e entender que Igreja é o Corpo de Cristo na terra. Igreja é uma entidade que tem vida. Mas que precisa ter uma compreensão correta das Escrituras para ser uma igreja mais forte e um povo mais apaixonado por Deus e por sua Palavra.

COLOQUE EM DISCUSSÃO

A IGREJA NASCE DA REVELAÇÃO DE DEUS (Mateus 11:27) O homem sozinho, por suas forças não consegue chegar a Deus, precisamos entender a importância do Filho (Jesus Cristo) na transmissão pessoal da revelação especial de Deus e como essa revelação nos conduz a um relacionamento pessoal com Pai. A IGREJA ESTÁ FUNDAMENTADA EM CRISTO (Efésios 2.20). Existe uma compreensão equivocada em achar que, quando Pedro fez sua confissão, ele teve prioridade frente aos demais apóstolos… Jesus é a pedra fundamental que sustenta a Igreja. Ou seja, a Igreja não está fundamentada num homem, mas na confissão de uma verdade: Jesus é o Cristo! A IGREJA É VITORIOSA (Mateus 16.18) A palavra traduzida como inferno é “Hades”, uma referência grega ao deus que tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. E quando Cristo diz “as portas do Hades”, ele faz menção à corte, ao próprio trono de satanás. Não há nada que possa conter o avanço da Igreja, nem mesmo o diabo. A Igreja é invencível, é indestrutível.

CONCLUSÃO

Estamos trabalhando na obra mais nobre desta terra e para estarmos aqui hoje, um preço altíssimo foi pago. Jesus teve de pagar pela nossa vida com o seu próprio sangue. Isso tudo é bastante complexo, para se imaginar a igreja como uma reunião social, ou seja, você não pertence a um clube ou associação, você faz parte do Corpo de Cristo, o rebanho do Senhor, a igreja de Deus. O povo mais feliz da terra. O povo que vai morar no céu.

Fonte: Igreja CEIA / Pr. Silvio Pantoja