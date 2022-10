Igreja evangélica abre as portas para visitação na Avenida Centenário, em Belém

Entre os dias 22 de outubro e 05 de novembro, as portas do recém-construído Templo de Belém, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, serão abertas para visitação pública. Toda a população está convidada a desfrutar da paz existente nesta que é considerada para os “santos dos últimos dias” (membros da Igreja), a “Casa do Senhor – Santidade ao Senhor”. A visita guiada ao Templo, situado na Avenida Centenário, 2200 (Mangueirão), pode ser feita de segunda a sexta, das 13h às 22h, aos sábados e feriados, das 9h às 22h.

Este, que será o 174º templo da Igreja em atividade no mundo, é comparado a outras oito construções com a mesma finalidade já em funcionamento no Brasil nas regiões de São Paulo, Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba, Manaus, Fortaleza e Rio de Janeiro. Com a inauguração do Templo de Belém, os membros da Igreja de Jesus Cristo que moram no Pará ou Macapá, por exemplo, não precisarão viajar horas e horas para chegar em um templo e realizar as cerimônias sagradas.

Após o dia 5 de novembro, o Templo será fechado para uma rápida revisão e no domingo, dia 20 de novembro, o local será dedicado pelo líder mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Élder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos.

A CONSTRUÇÃO

Os planos para a construção foram anunciados em 3 de abril de 2016, aniversário de 400 anos da fundação de Belém. O terreno onde fica o Templo tem 2,71 hectares com 2.664 metros quadrados construídos. A estrutura de concreto tem um andar revestido em granito como forma de homenagear a região e suas tradições. A decoração é personalizada com pedra e madeira combinando elementos geométricos inspirados no artesanato indígena marajoara local e na delicada e nativa vitória-régia.

A torre central é uma reminiscência dos estilos locais encontrados no centro histórico de Belém. A torre se eleva a 27 metros de altura e pode ser vista da rodovia que passa ao lado do terreno do templo. O vitral retrata a bela vitória-régia, e as cores azul, verde, amarelo e rosa relembram a região da floresta tropical.

Como característica interior, o piso principal é de azulejo nacional de porcelanato com borda de pedra travertino, revestimento de pedra brasileira marrom, Arezzo, e uma base de pedra espanhola. Os padrões do piso têm um desenho geométrico relacionado à decoração das obras em madeira. A composição dos carpetes foi pensada e feita com paletas personalizadas a fim de combinar com o projeto geral do templo, assim como os da sala celestial, em especial, foram esculpidos por um artesão local. As cores dos tapetes da entrada são azuis e verdes, com estampas de flores e folhas seguindo o modelo do vitral. A pintura decorativa do teto mostra um desenho simples com linhas, que é destacado com medalhões ornamentados e coloridos. As sancas, os medalhões de teto e a pintura decorativa embelezam progressivamente os espaços com as ordenanças. Nas paredes, os visitantes podem conferir obras de arte originais ncluindo Rio na Selva, de Brad Aldridge; outras com motivos escriturísticos como São José com Jesus na Carpintaria, de Clodoaldo Martins e Lançai a Rede para o lado Direito, de Albin Veselka.

Para compor o jardim, um arquiteto paisagista trabalhou com um consultor de jardinagem de Belém para identificar as melhores espécies a serem incorporadas no projeto que atenderiam às expectativas da Igreja quanto à aparência e à manutenção, usando plantas locais nativas da região e adaptadas ao clima local. Mais detalhes sobre a construção física, assim como poder desfrutar de sentimentos de paz, tranquilidade e inspiração para a vida que emanam no ambiente do Templo, podem ser vivenciados durante a visitação.

No Brasil, há mais nove templos anunciados ou em construção: Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo Leste, Maceió, Santos, Londrina e Ribeirão Preto.

Mais informações sobre estes edifícios sagrados de A Igreja de Jesus Cristo podem ser obtidas em https://www.churchofjesuschrist.org/?lang=por

https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/templos

SERVIÇO:

• Visitação Prévia para a Imprensa – entrevistas no local com liderança nacional da Igreja

• Quarta-feira – 19 de novembro de 2022 – das 9h às 19h

• Local: Avenida Centenário, 2200 – Mangueirão – Belém

• Estacionamento gratuito no local

Imagem: Divulgação