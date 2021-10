Igreja exibe hoje o novo manto da imagem de Nazaré

Hoje, após a missa solene das 18h, será apresentado, na Basílica Santuário um dos grandes símbolos do Círio de Nazaré, o manto sagrado que vestirá a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a véspera do Círio 230, em 2022.

A peça foi confeccionada pela estilista Kátia Novelino com desenho da bacharel em moda Lorena Chady.



O manto será apresentado pelo Arcebispo Metropolitano Dom Alberto Taveira Corrêa, juntamente com a Diretoria da Festa de Nazaré – DFN. A veste da Santa tem um significado especial neste ano que prenuncia o 230°, ano que vem, quando a expectativa é do retorno das procissões com milhares de romeiros pelas ruas de Belém.



A partir dessa sexta-feira, quando começa o ciclo de eventos litúrgicos da festividade do Círio, a imagem peregrina começa a usar o novo manto que deve estar em sincronia com o tema deste ano que é “O evangelho na casa de Maria”.

A missa de hoje começa às 18h. Os fiéis devem comparecer com uma hora de antecedência, pois a entrada na Basílica será controlada e só ingressarão pessoas que comprovem a vacinação em primeira e segunda doses.