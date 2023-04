Igreja reflete a Paixão do Senhor durante os sermões do Encontro e das Sete Palavras

Dois importantes momentos foram vividos nesta Sexta-Feira Santa, 07, pelos cristãos católicos de Belém. O primeiro aconteceu com o Sermão do Encontro, realizado em frente à Igreja das Mercês, às 10h, e o segundo, às 12h, quando se refletiu sobre as palavras de Jesus ditas enquanto Ele estava pregado na cruz. O sermão foi pregado pelo Padre Diocesano João Paulo de Mendonça Dantas, convidado que foi por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo Metropolitano de Belém. O pregador foi apresentado ao público pelo próprio arcebispo, que fez a abertura e o final da solenidade, momento em que foi introduzida no centro da Capela do Colégio Santo Antônio a imagem do Senhor Morto.



Durante sua pregação, Padre João Paulo, que é mariano, fez a introdução e a reflexão das palavras de Cristo durante sua agonia de 12h às 15h, momento em que, segundo as sagradas escrituras, ele teria dado o último suspiro dizendo “Tudo está Consumado!”

A igreja estava lotada. Dom Alberto agradeceu pelo empenho do sacerdote que pregou durante as três horas, assim como, ao Coral de Santa Cecília e a todos os que se envolveram para organizar a solenidade.



Posteriormente, nas paróquias, foi realizada a celebração da Paixão do Senhor com adoração à Santa Cruz. Em várias paróquias foi feita a procissão com o Senhor Morto.



Nesse sábado, 08, em todas as igrejas, será celebrada a Vigília Pascal, que completa o chamado tríduo pascal (Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo). No domingo, cada paroquia, igreja, capela ou comunidade realizará a missa de páscoa conforme seus horários habituais.



Imagens: Arquidiocese de Belém