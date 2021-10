Ihebe registra alta no número de doadores de sangue para ajudar o prefeito de Belém

Na manhã desta segunda-feira, 25, a movimentação de pessoas foi intensa no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Ihebe), no bairro do Marco, para doarem sangue ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que de uma cirurgia realizada no sábado, 23, para conter uma hemorragia interna, necessitou de transfusão sanguínea do tipo A- (negativo) ou O- (negativo).

Após o chamado de doadores de sangue para ajudarem Edmilson Rodrigues, o Ihebe registrou grande procura no local. Até o final da manhã desta segunda-feira, 25, cerca de 42 pessoas já tinham procurado a sede do instituto para fazer a doação. A expectativa é que esse número cresça pela parte da tarde, quando geralmente a movimentação no espaço é maior.

Doadores – Uma dessas pessoas que procuraram o Ihebe para fazer doação de sangue para Edmilson Rodrigues foi a pedagoga Andreyze Silva. “É importante fortalecer essa corrente de solidariedade e de doação de sangue para as pessoas que precisam, pois não sabemos o dia de amanhã. Esse gesto solidário destinado ao prefeito Edmilson é importante, porque ele sempre esteve do lado das pessoas que mais precisam”.

O servente de pedreiro Wander dos Santos foi outro que esteve no local para doar sangue. “Eu vi na televisão o chamado e hoje estou aqui ajudando a quem precisa de doação de sangue, como é caso do prefeito. Esse sangue pode ajudar ele (Edmilson Rodrigues) ou outras pessoas que precisam”, diz.

Para o diretor do Ihebe, o médico Murilo Azevedo, a alta procura de doadores além de ajudar o prefeito de Belém certamente ajudará outras pessoas que precisam de transfusão sanguínea, pois deverá aumentar o estoque do banco de sangue. “Como o prefeito tem um tipo de sangue mais raro, que é com um fator RH negativo, os doadores que tiverem o tipo de sangue A negativo ou O negativo pode ajudar bastante não só o prefeito, mas outros pacientes com esse tipo de sangue mais raro. Por isso essa corrente de solidariedade é importante”.

Quadro clínico – Na tarde do último sábado, 23, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, passou por cirurgia de emergência no Hospital Porto Dias, em Belém, para conter uma hemorragia interna. A cirurgia foi considera bem sucedida pela equipe médica. Mas devido a perda de sangue provocada pela hemorragia, houve a necessidade de ser feita transfusão sanguínea e, por isso, houve o chamado de possíveis doares de sangue dos tipos A – ou O-.

Nesta manhã desta segunda-feira, 25, o prefeito de Belém foi submetido a um procedimento endoscópico para cauterização e contenção de sangramento residual na caixa torácica, que contribuirá para que sua recuperação seja mais rápida.

A necessidade do procedimento foi identificada após ser identificado o sangramento, por meio exames de imagem e laboratoriais realizados na noite de domingo, 24. Segundo o boletim médico, divulgado por volta de 8hora da manhã de hoje, o prefeito se encontra em boas condições e respirando espontaneamente.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Joyce Ferreira