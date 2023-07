II Concerto Ambiental busca equilíbrio entre mudanças climáticas e desenvolvimento socioeconômico em Altamira

A partir desta quinta-feira, 13, a cidade de Altamira, localizada na região sudoeste do Pará, a 455.37 quilômetros de Belém, transforma-se no polo para discussão de mudanças climáticas e preservação ambiental na região do Xingu. O município recebe a segunda edição do Concerto Ambiental, realizada no Centro de Eventos Vilmar Soares, que vai reunir diversos especialistas, movimentos sociais, comunidades tradicionais e sociedade civil em prol da conscientização e do debate sobre os desafios e avanços na área ambiental do maior município do país.

A programação, realizada pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente (SEMMA), contará com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal em palestras, oficinas educativas, exposições e apresentações artísticas, criando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências relacionadas ao meio ambiente. A cerimônia de abertura do Concerto Ambiental começa às 18 horas e contará com a presença do Secretário Extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), André Rodolfo de Lima, e do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), José Mauro de Lima Ó de Almeida.

“O Concerto Ambiental é muito importante, pois antes não tínhamos eventos desta magnitude para discutir sobre as mudanças climáticas e incentivo ao combate ao desmatamento. Também poderemos mostrar alternativas econômicas para as populações que precisam da floresta em pé”, afirma o secretário de meio ambiente de Altamira, Ubirajara Júnior.

A abertura terá ainda a participação de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e de produtores rurais de Altamira.

O II Concerto Ambiental de Altamira terá como tema ‘Os desafios do maior município da Amazônia para o equilíbrio entre conservação florestal, desenvolvimento socioeconômico e mudanças climáticas’ e visa promover a conscientização ambiental e celebrar a riqueza natural de nossa região, abordando temas como bioeconomia, recomposição e manejo dos recursos florestais, sintonia floresta e clima, harmonia rural, projetos sustentáveis e incentivo ao desenvolvimento sustentável. As palestras e mesas de discussão serão realizados na sexta (14) e sábado (15), de 8h às 18h.

II FEIRA DA BIOECONOMIA

Simultaneamente ao II Concerto Ambiental, os participantes terão a oportunidade de conhecer e valorizar a culinária, o artesanato e culturas locais dos povos originários e ribeirinhos, durante a II Feira da Bioeconomia, que vai reunir diversos stands de venda nos períodos da manhã, tarde e noite.

TALENTAL

Ainda dentro do evento, na sexta-feira, 14, às 19 horas, será realizada mais uma etapa classificatória Talental, show de novos talentos, promovido pela secretaria Municipal de Cultura de Altamira (Secult). 10 jovens artistas sobem ao palco montado no Centro de Eventos Vilmar Soares e soltarão a voz, disputando prêmios em um show de talentos que pretende fortalecer a cultura no município.

PASSEIO CICLÍSTICO

No domingo, 16, último dia de evento, também será realizado o Passeio Ciclístico do II Concerto Ambiental de Altamira, passando pelos principais pontos da cidade. O evento terá início às 7h30 da manhã e terá largada no Centro de Eventos Vilmar Soares, com medalha para os 200 primeiros inscritos e coffee break. A atividade será realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

MUDAS ARBÓREAS

Ainda no domingo, das 9h30 às 10h30, acontece o plantio de mudas arbóreas, na Praça do Anel Viário, aos arredores do Centro de Eventos.

SERVIÇO

II Concerto Ambiental de Altamira

Data: 13/07 a 16/07;

Horários: Abertura às 18 horas e demais dias de 8h às 22h;

Local: Centro de Eventos Vilmar Soares;

Endereço: Avenida Perimetral, Bairro Sudam II, Altamira.

Imagens: Divulgação