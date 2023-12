III Corrida e Caminhada UHE Belo Monte é realizada em Altamira

Atletas profissionais e amadores participaram ontem, domingo, 26, do evento mais “energizante” e esperado do ano: a III Corrida e Caminhada UHE Belo Monte – Energia do Xingu. As provas começaram às 7h30, com largada e chegada na Concha Acústica da Orla de Altamira, no sudoeste do Pará, 830 quilômetros de Belém.

O evento gratuito ofereceu aos participantes a chance de desfrutar de uma atmosfera empolgante ao longo de algumas das principais vias da cidade.

A ação é uma iniciativa da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em parceria com a Prefeitura de Altamira e com organização da empresa De Castilho Marketing Esportivo. “Queremos que nossos colaboradores, junto à população local, tenham saúde e mais qualidade de vida. Temos compromisso com o nosso negócio e não podemos deixar de fortalecer o nosso papel social para o desenvolvimento da região”, destaca o diretor-presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto.

Os atletas ficaram divididos em três modalidades: corrida de rua 5 km e 10km, além da caminhada de 5km. Os cinco primeiros colocados na categoria Geral Masculino e as cinco primeiras colocadas na categoria Geral Feminino serão premiados com troféu. Mas todos os atletas inscritos que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas de participação.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

As ruas que compõem o trajeto da III Corrida e Caminhada UHE Belo Monte foram interditadas no domingo, a partir de 6h, para passagem dos atletas. Agentes municipais de trânsito se posicionaram em locais estratégicos do percurso para garantir a segurança dos participantes e orientar os condutores de veículos. As ruas que tiveram o trânsito alterado foram a Avenida João Pessoa, Rodovia Ernesto Acioly até o 51-BIS, Avenida Cícero Maia, Travessa Comandante Castilho, Rua Cel. José Porfirio, Passagem João Pessoa (Praça da Independência).

GESTO SOLIDÁRIO

Para além do incentivo à prática do esporte, a III Corrida e Caminhada UHE Belo Monte convida os participantes a exercitarem a solidariedade. Cada atleta inscrito doou um quilo de alimento não perecível em troca do kit do evento. Os alimentos serão doados à Casa Divina Providência (Irmã Serafina). Quem tiver um par de tênis usado e em boas condições ainda poderá doar no dia da prova.

KIT ATLETA

Cada inscrito recebeu um kit composto por um número de peito e camisa oficial do evento, ambos de uso obrigatório. O atleta tirou o kit pessoalmente no dia 26, a partir das 6h, na arena do evento montada na Concha Acústica.

Imagens: Divulgação