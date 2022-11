Ilha de Cotijuba completa 133 anos e para celebrar a data será realizada uma programação especial

A Ilha de Cotijuba vai completar na sexta-feira (11), 133 anos, e em alusão a data será realizado uma programação especial, com ação social e show musical, organizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Administração Regional do Outeiro (Arout), o evento está previsto para acontecer às 10h e segue até ás 22h.

A abertura do aniversário de Cotijuba contará com a banda da Guarda Municipal, na Praça Antônio Tavernad, localizada em frente ao Trapiche Cotijuba Magalhães Barata, onde serão oferecidos os serviços de cidadania, das 10h às 13h, com emissão de RG, orientação jurídica e verificação da pressão arterial.

A partir das 16h, começa a programação musical, com a participação da banda Louvor Gospel, DJ Vitor, Grupo Irreverência, Grupo Folclórico Carimbó Pedra Branca e o encerramento será com a cantora Laura Santos. Durante os shows, a população de Cotijuba será convidada para cantar os parabéns à ilha e também fazer parte da distribuição do bolo.

Em parceria com outros órgãos municipais e estaduais, como a Secretaria de Estado e Direitos Humanos (Sejudh), a Arout elaborou a programação, que inicia com homenagem às vítimas do naufrágio da embarcação que vinha do marajó para Belém, ocorrido em setembro deste ano.

Sobre Cotijuba

Veja os documentos necessários para a emissão do RG:

A Ilha de Cotijuba é uma das 42 ilhas que integram a área do município de Belém. Localizada no distrito de Outeiro, foi batizada com esse nome pelos seus primeiros habitantes, os índios Tupinambás, cujo significado é “trilha dourada”, uma referência ao solo argiloso do lugar.

– Certidão de nascimento (original e cópia);

– Comprovante de residência (original e cópia) e 2 fotos 3×4.

Foto: Fernando Sette / Comus