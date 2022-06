Ilha de Cotijuba recebe Arraial Solidário da Leitura neste fim de semana

A Comunidade do Poção, situado na ilha de Cotijuba, vai receber no próximo sábado (25) o Arraial Solidário da Leitura, uma ação do Grupo de Pesquisa e Extensão Pará Leitura, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que tem como objetivo incentivar a leitura e levar assistência pedagógica às comunidades locais.

As iniciativas do projeto são realizadas em parceria com subgrupos que atuam em diferentes áreas pedagógicas, como Educação Ambiental (Eduamb), Educação, Gênero e Sexualidade (Egesex), e o Leitura, Ludicidade e lazer (LLL).

O arraial será realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Marta da Conceição, a partir das 7h e, para ficar ainda mais bonito, recebe doações de brinquedos, roupas e valores monetários.

A equipe do projeto Pará Leitura recebe as doações de quem tiver interesse em ajudar, com doações de brinquedos e/ou roupas, que podem ser feitas por meio no número (91) 9832-6008 ou pelo perfil do grupo no instagram: @paraleituranep. Já para a doação de qualquer valor monetário deve ser feita por meio de Pix, para a chave (91) 982555649.

Foto: Reprodução DT