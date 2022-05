Ilha de mosqueiro recebe serviços de capacitação saúde e cidadania durante está semana

O Distrito de Mosqueiro, está recebendo durante essa semana o TerPaz, que oferece cursos gratuitos profissionalizantes do projeto “TerPaz Formação Profissional” nas áreas de gastronomia, estética e informática á população.

O objetivo é facilitar a formação profissional tecnológica, oferecendo qualificação aos jovens e adultos, moradores de outras regiões de abrangência do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), propondo para esse público a entrada, ou o retorno, ao mercado de trabalho, por meio de cursos itinerantes.

As ações que já estão sendo realizadas, seguem até o dia 28 de maio, o encerramento vai contar com uma grande mostra dos cursos na Vila de Mosqueiro e oferecer também, serviços de saúde e cidadania aos moradores da “bucólica”, como é conhecida.

A carreta do TerPaz itinerante ficará das 8h às 12h e das 14h ás 18h, na Vila de Mosqueiro. Nos veículos serão ministradas aulas de habilidades e técnicas de cozinha, design de sobrancelha e barbearia, além de cursos de informática básica e de Excel.

O projeto do TerPaz é uma realização do Governo do Estado, e que atua de forma integrada com as secretarias Seac, Sespa, e Sectet.

Ainda este mês as carretas itinerantes irão realizar atividades em Salvaterra, no Marajó, no período de 13 a 18 de junho. No dia 11 de junho, em uma ação no estádio do Mangueirão, em Belém, e no período de 20 a 25 de junho em Icoaraci na praça Matriz.

Foto: Nucom/seac