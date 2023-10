Ilha do Combu se torna referência na oferta de métodos contraceptivos reversíveis de longa duração

A ilha do Combú foi o local escolhido para o lançamento do projeto Iniciativa de Escalonamento de LARC no SUS, realizado nesta terça-feira, 17. LARC é uma sigla em inglês para Long-acting reversible contraceptives, que significa métodos contraceptivos reversíveis de longa duração.

“É o fortalecimento da oferta contraceptiva no SUS e a chance de cada mulher exercer seus direitos, com a opção de decidir sobre seus próprios corpos. Ação potente para a redução da mortalidade materna e infantil”, enfatizou Monica Iassana Reis, coordenadora de Atenção de Saúde das Mulheres, do Departamento de Gestão do Cuidado Integral em Saúde da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde.

O projeto é uma realização do Ministério da Saúde, em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Cooperação

A visita técnica, que lançou a Unidade Básica de Saúde do Combú como referência de Escalonamento de LARC no SUS, foi celebrada com a assinatura do Termo de Cooperação, com profissionais do Ministério da Saúde, Prefeitura de Belém e Governo do Estado.

“Os profissionais de saúde contemplados com a capacitação promovida pelo projeto têm acesso às aulas on-line, técnicas e teóricas, de forma presencial. A meta é habilitar 10 unidades de saúde a cada período de capacitação. O projeto tem por objetivo ampliar a oferta dos métodos reversíveis de longa duração, como o DIU de cobre e o implante subdérmico”, adiantou Aline Gobbo, referência técnica em Saúde da Mulher, da Sesma.

O DIU é um dispositivo intrauterino pequeno e flexível, que deve ser inserido pelo médico no interior da cavidade uterina, sendo um método anticoncepcional de longo prazo e reversível.

Capacitação

A capacitação tem como foco disseminar informações relevantes, com bibliografia teórica específica e as habilidades práticas de manuseio de simuladores anatômicos e kits instrumentais.

Com isso, a Unidade Básica de Saúde do Combu irá capacitar profissionais de outras unidades de saúde para fazer a ampliação do serviço de planejamento reprodutivo sexual em Belém.

O projeto Iniciativa de Escalonamento de LARC no SUS estará em cinco estados prioritários (Amapá, Rondônia, Pará, Bahia e Pernambuco), por meio da implementação de 10 centros de referência em LARC, sendo preferencialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), atendimento de alta complexibilidade ou maternidade.

Facilidade

Mesmo com o avanço da prática da laqueadura (procedimento irreversível), os métodos contraceptivos têm sido utilizados por mulheres de todo o mundo, devido a sua facilidade de utilização, pois não requer uma rotina de uso diária/semanal/mensal; pela alta eficácia (99%) na prevenção da gestação não planejada e longa duração de uso. Também podem ser utilizados por mulheres desde a adolescência até a pré-menopausa, que já tenham filhos ou não.

Texto: Augusto Pachêco

Colaboração: Edielson Shinohara

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara/Sesma