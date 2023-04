“Ilha do Marajó Pará” chega na Feira de Artesanato, Cultura e Turismo do Rio

Depois de um grande sucesso da exposição fotográfica “Ilha do Marajó Pará” na Associação Brasileira de Fotografia de Arte – ABAF, na cidade do Rio de Janeiro, a mostra chega ao segundo local na capital carioca, desta feita, na Feira de Artesanato, Cultura e Turismo que acontece todos os domingos na Praça de São Salvador, no bairro das Laranjeiras, para onde se dirige toda semana um grande público. O local é muito visitado pelos cariocas e pelos turistas que visitam a Cidade Maravilhosa.

Ali, é constante a presença maciça da colônia paraense, algumas com mais de 30 a 40 anos sem voltar ao Pará matando saudade não só de Belém, mas do Marajó.

As imagens paranses deram o que falar, pois retratam o Marajó, suas belezas e sua população no dia a dia. Quem conhece o Pará e está longe há tempo, por meio das fotos, faz uma viagem no tempo e a exposição continua recebendo convite para outros locais não apenas no Rio, como também em outras capitais.

O fotojornalista Ray Nonato falou da importância de levar até o público as imagens que são seu trabalho, sua arte. “Em geral, como diz a música, artista tem que ir aonde o povo está e principalmente, a exposição aos nossos conterrâneos; essas imagens e essas lembranças. O importante é que através da imagem, nessas quase cinco décadas e ao mesmo tempo, levar o dia a dia dos nossos ribeirinhos, isso emociona demais. Vou tentar levar para resolver algumas mazelas que ainda não foram resolvidas, que são da maior importância para a sobrevivência desse povo. O Marajó precisa de muita ajuda no sentido de escola, posto de saúde, transporte, emprego e renda. Tenho certeza que uma hora isso tudo vai ser lembrado para trazer benefícios para essa população da nossa Ilha do Marajó. Não vou desistir. Enquando tiver força, vou estar sempre levantando ao mundo não só esse problema na nossa Ilha, mas também de todo o Estado do Pará e de toda Amazônia. Ao mesmo tempo, quero levar as imagens com belos locais para aqueles que têm interesse de visitar a ilha, porque temos lá, um povo carismático e hospitaleiro e que sabe receber muito bem o turista”.

Para Ray Nonato as imagens mostram vários pontos turísticos como as praias do Pesqueiro e praia Grande, em Soure, e outros belezas espalhadas no total de 17 municípios que formam o arquipélago marajoara.

“Só de conseguir isso através das minhas imagens já me deixa feliz e realizar essa exposição fotográfica em todo esse projeto é um feito, apesar das dificuldades de apoio”, disse.

No entanto, Ray Nonato agradece ao apoio recebido de A PROVÍNCIA DO PARAÁ, Henvil Transporte, Uniesamaz, Prefeitura de Soure, Toró, Que Doçura, D. Manuel Turismo, Spread Comunicação, ABAF, AIJAM, AMAM, Reinafarma, Ocas ONG, Digitall Photo, Setur – Secretaria de Turismo, Febtur e ARFOC Brasil.

Imagens: Rodrigo Méxas