Iluminação decorativa do Círio estará maior este ano na Doca de Souza Franco

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré que está sendo instalada na Av. Visconde de Sousa Franco (Doca), vai estar maior se comparado ao ano passado. Este ano, a iluminação decorativa do Círio 2022 terá várias novidades.

A estrutura possui 27 metros de altura, 11,60 de largura e permanecerá, novamente, montada em cima de um dispositivo rotacional. Milhares de led irão destacar símbolos da estrutura, dando forma ao manto.

No canal, serão instalados elementos luminosos em formato de arvores, barcos, fitas e romeiros que vão se posicionar como se estivessem navegando em direção à imagem. Já os postes da avenida também recebem a tradicional iluminação, com símbolos de estrelas, arabesco e imagem peregrina.

O túnel luminoso, que ficava na Praça Santuário, será deslocado para o local, permitindo que mais pessoas tenham acesso a iluminação.

Mais uma novidade, será a réplica que estará na fachada da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que será montada na avenida. A estrutura é de madeira e será completamente iluminada, além de contar com uma porta ao meio, para dar acesso ao túnel.

A Secretaria Municipal de urbanismo (Seurb) pretende surpreender a população de Belém apresentando também elementos luminosos que imitam a corda do Círio, os quais serão instalados nos postes ao redor do canal da Doca.

A previsão é de que a iluminação da Doca seja inaugurada no dia 05 do próximo mês de outubro, com uma programação especial realizada pela prefeitura de Belém dedicada ao povo paraense.

Foto: Ascom Seurb