Iluminação decorativa para o Círio de Nazaré começa a ser instalada nas ruas de Belém

Aos poucos, Belém vai se iluminando para a maior festa religiosa do Brasil. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), iniciou a instalação da iluminação decorativa em homenagem ao Círio de Nazaré 2023.

Com surpresas e novidades, a decoração especial estava recebendo os últimos detalhes para que pudesse ganhar as ruas da cidade e agora as equipes trabalham na instalação das estruturas em vários pontos de Belém.

Trabalhando na captação de conteúdo das decorações desde 2021, Wilson Jr., piloto e membro da empresa Imagens Aéreas Belém, se sente privilegiado de poder ver nascer esses detalhes para a festa do Círio.

“É um misto de emoções. Ao mesmo tempo que fico feliz em ver o passo a passo e participar dos bastidores, estou ansioso para que a população veja tudo pronto”, declarou Wilson.

Tradição e novidades

A decoração para o Círio deste ano traz elementos que simbolizam a fé das pessoas, como terços, imagens de Maria, fitinhas de promessas e outras surpresas para o público.

Segundo o diretor do departamento de Iluminação Pública da Seurb, Félix Negrão, a iluminação especial de Círio vai surpreender. “Estávamos há meses pensando em algo especial para esse momento único de fé. Muitas pessoas trabalharam conosco para fazer dessa iluminação decorativa algo que vai encantar a população”, afirma.

Foram produzidas diversas peças de decoração que serão instaladas em várias vias de Belém. “A população aguarda ansiosa por este momento. Este ano teremos muitas surpresas e grandes novidades na iluminação decorativa do Círio. Além do trajeto do Círio, estamos levando a iluminação para outros pontos da cidade”, declara o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves.

Instalação

“As equipes estão trabalhando em ritmo acelerado dia e noite para entregar ainda em setembro a iluminação decorativa. Em 2023, teremos grandes novidades na iluminação da Doca e na imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré, que fica no final da avenida. A Prefeitura de Belém está planejando um Círio especial para a população e os turistas que visitam a capital paraense. Posso adiantar que todos vão se surpreender”, garante o titular da Seurb.

A montagem da decoração do Círio já está acontecendo nas avenidas Nazaré, Visconde de Souza Franco, Presidente Vargas e Almirante Barroso, além da Praça Frei Caetano Brandão; e a já tradicional estrutura luminosa de Nossa Senhora de Nazaré, no final da Doca de Souza Franco, também começou a ser instalada.

Texto: Sarah Carneiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Seurb