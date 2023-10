Iluminação especial na Basílica Santuário abre oficialmente o Círio de Nazaré 2023

A solene missa de abertura oficial do 231° Círio de Nossa Senhora de Nazaré foi realizada na noite de ontem terça-feira, 3. A celebração que marcou o início da grande festa do povo paraense foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e contou com a presença de diversos padres da Basílica Santuário de Nazaré e da Arquidiocese de Belém.

A igreja estava lotada de fiéis que chegaram desde cedo para participarem do ato litúrgico. Nesta quarta-feira, 04, já acontece a segunda das romarias, o traslado dos carros da Grande Procissão para um dos angares da Companhia Docas do Pará. Os veículos utilizados no Dia do Círio, como carros dos milagres, carro dos anjos, entre outros, será levado da Basílica pelas principais ruas do centro da capital paraense.

O prefeito Edmilson Rodrigues participou da missa de ontem e destacou a importância da Círio para a cidade.

“É com fé que caminhamos para construir dias mais saudáveis. O Círio é esse momento de afirmação da esperança de uma Belém mais justa e feliz”, comentou.

Dom Alberto Taveira ressaltou o formato missionário do Círio este ano.

“Eu clamo para que esse seja um Círio missionário. Estamos no mês da missão, a igreja quer refletir sobre as próprias missões. E que vivam o Círio de Nazaré como o grande evento de fé, como peregrinação”.

ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO

Após a missa, o prefeito Edmilson Rodrigues e o arcebispo foram para frente da Basílica observar a nova iluminação do Santuário. A iluminação combinou com a decoração feita pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) na praça Santuário de Nazaré.

NOVIDADE

Este ano, a decoração da praça conta com um busto com a reprodução de Nossa Senhora de Nazaré e o menino Jesus, que tem movimentos giratórios. Os postes da praça também receberam enfeites em formato do rosto da padroeira dos paraenses envolvidos em led.

A cuidadora de idosos, Maria Ruth Cunha, 62 anos, assistiu a missa e aproveitou para passear e admirar a iluminação da praça Santuário. “A iluminação da praça está linda, achei diferente este ano. Não costumo vir à noite aqui, mas na época do Círio é especial. Me chamou atenção o busto da Santa, não lembro de ter visto ano passado”.

A programação se estenderá até o dia 23, data em que ocorre a última e menor romaria do Círio, o Recírio, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada da Basílica Santuário até a capela do Colégio Nazaré.

