Imagem Original já está no nicho no altar da Basílica Santuário

Com a presença de centenas de fiéis, terminou por volta das 12h10 a cerimônia de descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré que fica no Glória da Basílica Santuário. A cerimônia foi presidida por Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

A Imagem da Santa permanecerá no altar, mais perto dos romeiros pelos 15 dias da Festividade do 229° Círio de Nazaré. Ela retornará ao Glória na segunda-feira do Recírio, em cerimônia que acontecerá às 6h.



A descida do Glória é uma das solenidades do Círio.

A Imagem Original, encontrada pelo caboclo Plácido só sai do Glória da Basílica em duas ocasiões por ano: em mail, data de elevação da Basílica à condição de Santuário, e durante o Círio.

NOVIDADE

Neste ano, pela primeira vez, a Imagem Original foi levada pela nave central até as escadarias da Basílica, onde foi apresentada à multidão em frente da igreja, onde o acesso ainda tem medidas de restrição por causa da pandemia da covid-19. Foi um momento sublime e único, mas a guarda estava a postos, pois não é permitido tocar na Imagem Original.

Ainda hoje haverá a missa da Trasladação, na Capela do Colégio Gentil Bittencourt e a cerimônia, ao vivo, de ornamentação da berlinda.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar