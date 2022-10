Imagem Peregrina chega a Praça Santuário depois de pouco mais de 4 horas de procissão

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré está se concluindo com a chegada da Berlinda na Praça Santuário, após pouco mais de quatro horas de procissão reunindo mais de dois milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense. É o Círio 230, que, em A PROVÍNCIA DO PARÁ, Grupo Marajoara de Comunicação e TV Marajoara Canal 50.1 Digital teve o patrocínio do Governo do Pará, por meio do Banpará; Prefeitura Municipal de Belém, Equatorial Energia Pará, Supermercados Líder e Avistão, 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, na Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém. As empresas do Grupo Marajoara de Comunicação integram a holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo. Círio de Nazaré, uma equipe de fé.

Na chegada da santa, a emoção tomou conta de todos. Eram jornalistas, promesseiros, romeiros de todos os cantos, padres, diáconos, freiras, vendedores, equipes de saúde, de segurança. Em todos, a lágrima, a emoção, a fé, o sentimento de estar em irmandade com Deus e a Virgem Maria.



Neste ano, Carlos Santos e Dona Aline Santos, que são evangélicos, presidente e diretora administrativa do Grupo Carlos Santos, recomendaram cobertura total, cem por cento das equipes da rádio, da tv e do jornal Digital e On-Line. As imagens foram levadas a todos os cantos do mundo.



Assim, a Super Marajoara volta às coberturas da maior festa religiosa do Pará e do ocidente, conforme avalia Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro.

A SANTA MISSA

Como acontece sempre ao final da Grande Procissão, foi celebrada da solene Liturgia Eucarística de encerramento da caminhada. Coube a Dom Antônio de Assis presidir a celebração.



Após missa, milhares de romeiros começam a caminhada de volta para suas casa, par ao tradicional almoço do Círio, regado a maniçoba, pato, frango, peru e peixe no tucupi, além da carne assada de forno, brasa ou panela.

A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, também fez homenagens a Nossa Senhora de Nazaré, com evoluções sobre a Baía do Guajará, feita pelos sete aviões Super Tucano que já vêm a Belém pela segunda vez para participar do Círio de Nazaré.



