Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Tailândia

A imagem Peregrina da santa padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré visitou o município de Tailândia, a 230 km de Belém, na quarta-feira (17). A visitação prosseguirá até esta quinta-feira (18), contando com a mobilização de integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré, além de membros de paróquias do local.

A imagem chegou em Tailândia, através de um helicóptero fornecido pela empresa Belém Bionergia Brasil para o transporte da Imagem Peregrina e organizou homenagens à Virgem de Nazaré. O reitor do Santuário Basílica de Nazaré, padre Francisco Assis, participou da programação.

Pela manhã, ocorreu a Descida da Imagem na área da indústria. A imagem foi conduzida pelo diretor-presidente Eduardo Júnior. Após pronunciamento sobre a importância da visita da Imagem Peregrina na empresa e abertura da safra, foi realizada Celebração – Rito do Círio. Em seguida, deu-se o Traslado, percorrendo as passarelas da indústria em carro aberto com a Berlinda, seguindo até a Fazenda São Felipe.

Durante a tarde, a visita da Imagem Peregrina continuou nas comunidades. A partir das 16 horas, a imagem foi conduzida pelas vias da cidade, finalizando a programação na Igreja Matriz. No começo da noite, foi celebrada missa, com Louvor à Nossa Senhora de Nazaré, seguido de Vigília de oração.

Para esta quinta-feira (18), está prevista a saída da Imagem Peregrina de Nazaré às 7h30, da Casa Paroquial, rumo à Agro Cangaia. O Rito do Círio será realizado no local. No final da manhã, a Imagem Peregrina e comitiva farão o retorno a Belém.

Fonte: Portal Tailândia com informações O Liberal