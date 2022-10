Imagem Peregrina já está no navio da Marinha para o Círio Fluvial

O movimento começou muito cedo, na Igreja Matriz de Ananindeua, onde foi celebrada a missa às 5h30. A Imagem Peregrina foi colocada no nicho sobre uma viatura da Polícia Rodoviária Federal ornamentada com flores, dando início à Romaria Rodoviária, que percorreu a Rodovia BR-316, Avenida Augusto Montenegro até a Vila de Icoaraci, onde, no trapiche, foi colocada no navio de guerra Garnier Sampaio, onde já se encontra o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.



Durante a Romaria Rodoviária, Nossa Senhora recebeu dezenas de homenagens, feitas por empresas, comunidades, grupos organizados, em frente aos residenciais distribuídos pela BR-316 e Augusto Montenegro. Aliás, uma grande queima de fogos, já tradicional, aconteceu na área do Entroncamento, quando a santa cruza a BR com a Augusto Montenegro seguindo rumo a Icoaraci.



Outra homenagem, com direito a parada, aconteceu na frente do Hospital Abelardo Santos, um dos referenciais de saúde durante a pandemia da covid-19, em que as procissões presenciais não aconteceram.

SANTA MISSA

No trapiche de Icoaraci, Dom Antônio de Assis, Bispo Auxiliar de Belém, presidiu a Santa Missa para milhares de devotos que aguardavam ansiosamente a chegada da santa. Em sua homilia, o religioso conclamou os fieis a se entregarem verdadeiramente a Deus e começarem, aqui mesmo a caminhada de felicidade para a glória eterna.



Ao final da celebração, enquanto a imagem não chega, Dom Antônio conclama a multidão a rezar uma dezena do terço e, para cada Ave-Maria, pedir duas graças. No navio da Marinha, deverá se fazer presente o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que acompanhará o trajeto até a Escadinha do Cais do Porto, onde a Imagem Peregrina será passada pelo Presidente Bolsonaro às mãos do prefeito de Belém Edmilson Rodrigues. Ali, por volta das 11h30, se inicia a Motorromaria.



A assessoria do Presidente Bolsonaro não informou se ele participará da Motorromaria.