Imagem Peregrina visita Santa Bárbara e Distrito de Mosqueiro

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré irá visitar o distrito de mosqueiro na tarde deste sábado (30) a partir de 13h30.

Pela manhã ela percorreu em Santa Bárbara, em alguns locais como Santo Antônio, Pau D’ Arco, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nazaré, Prefeitura Municipal, unidade de Saúde e encerrou noa igreja matriz de São Sebastião às 11h.

A imagem vai passar pela capela do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas. A programação vai percorrer por diversas capelas de Carananduba, Chapéu Virado e Ariramba, e também no Hospital Geral do Distrito.

A partir das 19h30 acontece uma missa na igreja matriz Nossa Senhora do Ó, na Vila em Mosqueiro. Em seguida terá o momento ” Quatro Horas Com Maria”, onde talvez as pessoas tenham acesso a Imagem Peregrina. Amanhã, domingo(31) depois da missa das 6h da manhã, a Imagem segue até a Agência Distrital de Mosqueiro, a programação vai encerrar no Colégio Nossa Senhora do Ó, às 8h da manhã.

Foto: Gabriel Bueno – Ascom Guarda de Nazaré