Imagens de santos pintadas à mão será exibida nesta sexta

Exposição que acontece nesta sexta-feira (1) na capela do Espaço São José Liberto, reuni mais de 50 imagens retratando as fases da vida de Nossa Senhora. Com o tema Maria de Nazaré, bendita sois vós… é composta pelo trabalho do coletivo EntreSantos Artesanato, realizado por 5 artesoes que estão desse 2013 com objetivo de homenagear a padroeira dos paraenses.

Já é a sétima edição da exposição, desde quando o coletivo foi convidado pelo Instituto Igama para fazer parte da programação de Círio no Espaço São José Liberto, na qual está sempre homenageando e reverenciando a Nossa Senhora de Nazaré.

Na época da construção do grupo das artesãs Amélia Franco, Beth Castro, Cídia Martins, Lilia Chaves e Linda Toscano, que resolveram unir suas habilidades pela pintura. Em 2015 já continham tantos santos que o grupo decidiu comercializar as obras, atualmente no Espaço São José Liberto com duração até o período do Círio.

