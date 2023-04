Imagens do Marajó, de favelas, a realidade do Brasil chegam a Nova Iorque pela lente de paraense

O fotojornalista Ray Nonato, que também colabora com a equipe de reportagens de A PROVÍNCIA DO PARÁ, está com suas imagens exibidas em mostra na 9ª edição da Brazil Conference 2023 que acontece desde ontem, sexta-feira, 31 de março, no Massachussetts Institute of Technology, e, neste sábado, 1º de abril, na Harvard University (Cambridge/MA). O evento das exposições, que começou pela Associação Brasileira de Arte Fotográfica – Abaf, no Rio de Janeiro, após o Carnaval, recebeu o convite do Biomédico, Doutorando em Naturopatia, artista e ativista, multiinstrumentista, líder G10Favelas no Estado do Pará e CEO da Ocas Ong, Renato Rosas, que participa da Brazil Conference 2023, nos Estados Unidos da América.



A exposição que leva a todos os cantos do Brasil as imagens da realidade do Marajó, um dos maiores polos turíticos e culturais do Estado do Pará, deixa pela primeira vez o País para se estender aos norte-americanos que “muito falam da biodiversidade da Amazônia, mas pouco conhecem do povo que ali habita, sua cultura, sua história, sua culinária, seu jeito caboclo de ser nas ribeiras parauaras”, como diz Ray Nonato.



Na quinta-feira, antes do embarque para Nova York, foi realizado um bate-papo com 18 lideranças de favelas brasileiras em parceria com o G10 Favelas e a organização Harvard Undergraduates Serving Latin America. Local será no CGIS South – Sala 050, liderado por Renato Rosas. Ray Nonato não apenas cobriu o evento como dele participou falando um pouco do que registra diariamente em suas múltiplas viagens pelos rios paraenses.



Assim, segundo o fotojornalista, esta é uma oportunidade para a comunidade brasileira em Harvard conhecer os empreendedores sociais de uma das ONGs de maior impacto no Brasilcom a presença do fundador e presidente do @g10favelas @gilsonrodriguesbr , além da @ocas.ong representando o G10 da Amazônia Paraense e mais 16 grandes lideranças e empreendedores sociais de seis favelas brasileiras.



.O evento tem uma significância muito importante: a favela e sua potência ocupando espaços na fronteira da ciência e academia. “Estamos animados em ver todos vocês por lá”, brincou Renato Rosas.



A exposição fotográfica também mostra um pouco das favelas e da Amazônia e um dos repórteres fotográficos convidado foi o Ray Nonato, paraense com as imagens indígenas e ribeirinhos e da Amazônia que vai faz parte exposição do evento em 9º edição da Brazil Conference 2023.



Imagens: Divulgação