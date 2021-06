Imagens impressionam: chuva com ventos fortes causa medo, em Ananindeua: veja o vídeo

A cidade de Ananindeua teve uma noite de segunda-feira, 21, complicada e com muito transtorno. A tradicional chuva das 18 horas veio com muita força e causou destelhamento, ruas alagadas e grandes sustos.

O final de tarde até escureceu mais cedo com as nuvens carregadas, com direito a ventos assustadoramente fortes, além dos trovões em meio à pancada de chuva. Muitas residências chegaram a ficar sem energia elétrica na região do Guajará I.

O estrago da chuva foi registrado na câmera de segurança de uma residência nas proximidades da Estrada do Maguari. Nas imagens é possível ver a ventania mexendo nas estruturas de um telhado e derrubando um portão. Além disso, crianças e um ciclista chegam a correr com a chegada de ventos mais fortes. As imagens impressionam.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel