Imagens revelam como era vida de Tom Veiga, o Louro José, fora da TV

A identidade de Tom Veiga, intérprete de Louro José, foi preservada durante alguns anos. O personagem, que ficou conhecido nacionalmente ao lado da apresentadora Ana Maria Braga, se transformou em um dos maiores símbolos do entretenimento. No entanto, após a morte do ator, em novembro de 2020, imagens e uma série de polêmicas começaram a desvendar, aos poucos, como era a vida do artista fora dos estúdios de televisão.