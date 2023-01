Imbróglio eleitoral

Este é mais um episódio no conturbado processo eleitoral fora de época que está se desenvolvendo no município de Viseu. Na cidade, as informações dão conta que, mesmo inelegível, Carla Parente continua fazendo sua campanha eleitoral. Há casos em que candidatos com problemas no processo eleitoral concorrem subjudice, mas é quando ainda há recursos em andamento. Nesse caso, a candidatura está definitivamente impugnada.