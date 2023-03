Imerys homenageia mulheres da indústria em uma ação especial no Mês da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a mineradora Imerys, que opera com caulim no Pará, realizou um evento especial para as mulheres que atuam nas filiais da América do Sul, nos dias 08 e 09 de março. A programação contou com um encontro virtual com o tema “Cuidando de todo mundo e esquecendo de você? Não pode!” e um café da manhã especial com massagem em Barcarena, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI).



A ação teve o objetivo de proporcionar um momento de lazer e cuidado para as colaboradoras que atuam em Barcarena e em Ipixuna do Pará e, por meio da live, gerar uma reflexão a respeito da importância do autocuidado e da necessidade de reservar momentos para investir no bem-estar no trabalho. As mulheres também foram homenageadas com um café da manhã especial, com a entrega de cupcakes e massagem relaxante, no dia 08.



“Nosso objetivo foi incentivar nossas colaboradoras a dedicarem um olhar de maior atenção a elas mesmas e às suas próprias rotinas de trabalho, identificando e abraçando os momentos nos quais é necessário fazer uma pausa e se priorizar. Utilizamos os cupcakes como um convite para participarem do encontro virtual com as demais operações da América do Sul. Nesse encontro foi possível evidenciar o papel fundamental delas na empresa e na sociedade, e oferecer acolhimento nesta data tão especial”, ressalta Lohana Dias, analista de Recursos Humanos.



Para a colaboradora Caroline Lourinho, assistente administrativo pela Executiva RH, empresa terceirizada da Imerys, a iniciativa foi acolhedora e serviu para valorizar os colaboradores. “A ação incentivou nossas profissionais a se sentirem parte da empresa, principalmente os colaboradores terceirizados. Mostrou em sua simplicidade que a empresa se importa e valoriza as pessoas do sexo feminino. São momentos que não se resumem somente no autocuidado, mas que impactam diretamente na motivação, na produtividade e na entrega de resultados dos colaboradores”, disse.



Sensação de reconhecimento e valorização também compartilhada pela colaboradora Alana Lorena Pombo, médica veterinária pela Executiva RH. “Acredito que essas ações são sempre bem-vindas, pois proporcionam maior conhecimento e interação entre mulheres de diferentes setores da empresa. Acredito que a valorização deve ser feita de maneira contínua, incentivando o autocuidado e promovendo a valorização feminina, por exemplo, por meio do incentivo à contratação de mais mulheres para o quadro de funcionários, principalmente para cargos de liderança”, destaca.



Mais do que celebrar a data, a live apresentada pela diretora jurídica da Imerys, Heloisa Calderaro Pereira, transmitida para todos os sites da América do Sul (Brasil, Argentina, Chile e Peru), trouxe como foco a discussão do cuidado feminino no dia a dia e a projeção desse olhar na relação com os outros. O encontro on-line foi conduzido pela palestrante Moniqui Agnes.

“Toda mulher pensa muitas vezes mais nos outros do que em si mesma. No final das contas, isto acarreta estresse, ansiedade, frustração e sensação de vazio por não cuidar de si mesma”, explica a mentora. “Na palestra, procuramos conscientizá-las do valor que elas têm e ensiná-las a priorizar um tempo para cuidar do próprio bem-estar, para com isto atingir equilíbrio e harmonia diante da vida”, complementa Moniqui.



