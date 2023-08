Imerys premia colaboradores que se destacaram em segurança na indústria

Na semana de celebração do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, comemorado na última quinta-feira (27), a Imerys promoveu ações para homenagear os colaboradores considerados exemplos de conduta em relação à segurança do trabalho da mineradora. Os eventos contaram com a participação de familiares dos profissionais e foram realizados em cada uma das três unidades da empresa, localizadas em Ipixuna do Pará (no nordeste do estado e onde está localizada a mina de extração do caulim) e Barcarena (município próximo a Belém e onde ficam a planta de beneficiamento e o porto da empesa). Os profissionais homenageados foram indicados pelos seus gestores diretos, levando em conta os indicadores de segurança e saúde definidos pela empresa. São eles: Roberto da Silva Santos e Luis Carlos da Silva e Silva, lotados na Planta e no Porto, respectivamente; Danilo Batista Moreira, Kennedy da Silva Barbosa e Manoel Simião de Sousa, que trabalham na Mina IRCC, em Ipixuna do Pará. Também receberam homenagens o gerente da Mina, Takehiro Moraes, reconhecido como uma liderança com engajamento para saúde e segurança, e Danilo Batista Moreira, que recebeu o Capacete Dourado, como o maior destaque nos indicadores de saúde e segurança.

O operador de produção, Kennedy da Silva Barbosa, trabalha na mina e está na empresa há 18 anos, foi um dos destaques. “Segurança para nós está em primeiro lugar, porque precisamos trabalhar com segurança para voltar bem para casa. E receber essa homenagem com a presença da minha família foi um prazer, porque eles sempre tinham vontade de conhecer onde eu trabalho”, revela.



Para o operador de equipamentos Danilo Batista Moreira, que vai completar quatro anos na empresa, “foi uma grande satisfação receber essa homenagem e, quando eu descobri que meus pais estavam presentes, a partir daí se juntaram duas partes da minha vida, às quais eu me dedico tanto: a família e a profissão”, diz o colaborador.



“O objetivo desta ação é sensibilizar e chamar atenção de todos os colaboradores da empresa sobre o tema, além de reconhecer os profissionais que se destacaram ao adotar condutas seguras em seu dia a dia de trabalho”, explica a analista de Recursos Humanos da Imerys, Lohana Dias.



Celebrado em 27 de julho, o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho é uma data para alertar trabalhadores e empregadores sobre a importância de se promover ações que busquem a redução no número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. No Brasil, as estatísticas apresentaram melhoras. Em uma década, o número de acidentes de trabalho apresentou queda de 25,6% no país, passando de 720.629 registros, em 2011, para 536.174 registros, em 2021 (184.455 acidentes a menos). Os dados são do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2021, lançado agora em 2023. Em termos relativos, também há queda. O total de acidentes para cada grupo de mil empregados passou de 13,9 (2011) para 10,2 acidentes (2021).



Segundo o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Imerys, Caio César Almeida, que também é engenheiro de segurança do trabalho, a melhoria nos números pode ser creditada à disseminação e fortalecimento de uma cultura de saúde e segurança voltada à prevenção nas companhias brasileiras, principalmente pelo engajamento dos colaboradores em todos os níveis. “No caso da Imerys, a gente investe na melhoria contínua e na implementação de tecnologias para inovar processos de cuidado com a saúde e práticas para prevenção de acidentes, indo além do cumprimento legal. Mas nada disso seria possível sem o principal, que é o engajamento das pessoas. Por isso que essa homenagem é importante, pois é uma forma de destacar quem faz tudo acontecer”, afirma.



Ainda de acordo com Caio Almeida, as ações são realizadas em todas as áreas da empresa e incluem estratégias, programas operacionais, processos e procedimentos internos, treinamentos e campanhas de conscientização. Para garantir o sucesso das ações, a Imerys conta com o apoio de consultorias e ferramentas de monitoramento, controle de indicadores e inspeção nas áreas na empresa. Somente em 2022, os investimentos da companhia em ações de segurança do trabalho ultrapassaram a cifra de 1,6 milhão de reais.

Imagens: Divulgação