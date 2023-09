Imerys recebe visita das comunidades locais em suas operações

Com o objetivo de apresentar, de forma mais transparente e dinâmica, o fluxo das operações do Caulim, a mineradora Imerys recebeu diversas lideranças e moradores das comunidades Acui, Bairro Industrial, Curupere, Canaã e Vila do Conde nas bacias do HUB Capim, em Barcarena, nordeste paraense. Na ocasião, os comunitários tiveram a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre as tecnologias empregadas no monitoramento das bacias, além de mergulhar nas iniciativas de segurança operacional e ambiental desenvolvidas pela empresa.



“Trabalhamos em busca de melhorias contínuas em todos os nossos processos e sempre aprendemos muito com os nossos visitantes. É um momento importante para todos, no qual a população pode ver a empresa, entender sobre o funcionamento das operações, tirar dúvidas sobre as medidas de segurança e monitoramentos das bacias da Imerys. Nós acreditamos no poder e na força do diálogo e da transparência”, explica Flávia Souza, analista de Relações com a Comunidade.



As visitas são realizadas a cada semestre e a ação faz parte do projeto Bem-Vindo Comunidade, que foi retomado no final de agosto, após o longo período de pandemia da Covid-19. Em média, 20 pessoas, entre jovens e adultos, participam do tour sustentável. O projeto faz parte de um dos quatro pilares do Programa de Comunicação Social da Imerys, que tem como objetivo manter um diálogo contínuo e aberto com todas as comunidades do entorno das operações do HUB Capim.



Celi Souza, moradora de Vila do Conde, ressaltou a importância dessas visitas para a comunidade. Ela conheceu a empresa por meio de projetos sociais da Casa Imerys, mas ainda não tinha visitado o empreendimento. “Foi a primeira vez que fui à planta e conheci as bacias, mas eu já tinha ido no Porto da empresa. Fomos recebidos com muito carinho por toda equipe de funcionários. Conhecemos a bacia e tivemos uma palestra explicando como funcionava toda essa infraestrutura, a diferença entre bacia e barragem e também sobre o novo modelo que a empresa vai adotar. Com isso, a gente sente mais segurança. É sempre bom manter a população informada, pois somos vizinhos e precisamos viver em harmonia”, pontuou.

O projeto Bem-Vindo Comunidade é realizado desde 2012 e faz parte do Planejamento Estratégico Socioambiental do Hub Capim e do Programa Estratégico de Envolvimento Local, ações de fomento à visitação pública das comunidades nas instalações da Imerys no Pará. As iniciativas buscam fortalecer o relacionamento com as comunidades, além de reforçar a transparência e o compromisso da empresa com uma mineração sustentável. Durante as visitas, os comunitários recebem, ainda, orientações quanto ao Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).



“Essa é uma ação da Imerys Hub Capim que se conecta ao nosso planejamento estratégico socioambiental, no seu eixo Envolvimento Local, e objetiva a interação entre empresa e comunidades, em prol do engajamento das partes interessadas. Através dessas visitas, formamos líderes comunitários multiplicadores, que levam para seus pares nosso compromisso com às questões de segurança operacional”, ressaltou Fabio Assmann coordenador de Socioeconomia.



O PAEBM é uma exigência regulamentada pela portaria N.º 70389/2017, da Agência Nacional de Mineração (ANM), prevista na Lei Federal Nº 12.334/2010, da Política Nacional de Segurança de Barragens. A medida prepara e capacita a comunidade para entender o contexto em que está inserida e é fundamental para que, em caso de sinistros, a população saiba o que fazer.

Imagens: Divulgação