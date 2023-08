Imerys renova o seu Plano de Atendimento à Emergência perante as comunidades

Em conjunto com a Proteção e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Barcarena, a Imerys, mineradora de caulim no Pará, iniciou no mês de Junho as atividades que fazem parte do Plano de Atendimento de Emergência de Bacias – PAEBM, de 2023, em cumprimento às determinações legais da ANM – Agência Nacional de Mineração. As atividades deste ano são compostas pela atualização do cadastramento das residências na Zona de Auto Salvamento, seguido de um seminário orientativo para as comunidades vizinhas à planta industrial da Imerys em Barcarena e finalizadas pelo simulado de emergência, neste mês de agosto.

Estas atividades buscam esclarecer e orientar a população ao redor quanto à segurança das estruturas das bacias do parque industrial da Imerys. As bacias são estruturas que além de fazer parte do processo de beneficiamento do minério caulim, ainda são responsáveis pela captação de água da chuva, reutilização de água no processo da fábrica e consequente redução da quantidade de água natural captada do solo e rios, apoiando assim a sustentabilidade das operações.

A atualização do cadastro já foi efetivada e o seminário orientativo para as comunidades em Zona de Auto Salvamento aconteceu em 22 de Junho, em Vila do Conde, Barcarena. A última atividade é ao simulado de emergência, que acontecerá em 18 de Agosto.

A Imerys está seguindo um amplo plano de ação, buscando informar previamente todas as partes interessadas envolvidas sobre todas as atividades previstas, principalmente as comunidades do entorno, que inclusive já participaram destas mesmas atividades entre Junho e Agosto de 2022.

As bacias são monitoradas 24h por dia, sete dias por semana, por uma equipe especializada, 100% dedicada e, portanto, não há riscos envolvendo a segurança dessas estruturas.

A expectativa da Proteção e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Barcarena e a da Imerys é contar com a participação do máximo de comunitários convidados para participarem destas atividades, seguindo a grande participação ocorrida em 2022. Pois consideram que as atividades do PAEBM são fundamentais para promover e incentivar a cultura da prevenção e segurança na região.

Imagem: Divulgação