Imóveis antigos de Belém serão revitalizados pela prefeitura de Belém

Nesta terça-feira(21) será anunciado na Secretaria Municipal de Administração (Semad) o projeto de revitalização de 16 imóveis de propriedade do município, que estão parcialmente ou totalmente sem uso pela gestão.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e dos órgãos da Secretaria de Saneamento (Sesan), Urbanismo (Seurb), Economia (Secon), Saúde (Sesma), além da Comissão da Defesa Civil de Belém, Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), que tem como objetivo trabalhar nos prédios localizados em Belém e no distrito de mosqueiro, na qual seis imóveis são de patrimônio histórico.

Identificação do imóvel, vistoria técnica, limpeza emergencial, definição de destinação, busca por recursos financeiros e início das obras, são as fases que o processo de revitalização irar passar.

A prefeitura de Belém discute com a câmara municipal de Belém (CMB) para conseguir a autorização do Legislativo para adquirir um crédito de mais de R$ 300 milhões com a Caixa Econômica Federal para financiar as obras dos imóveis.

Foto: Joice Ferreira

Jornalista: Marina Moreira