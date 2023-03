Imóveis atingidos por incêndio no Guamá recebem vistoria técnica da Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil, retornou neste domingo, 19, à passagem São Cristóvão, no bairro do Guamá, onde um incêndio ocorrido na noite deste sábado, 18, destruiu seis residências e atingiu parcialmente outras quatro. Ninguém ficou ferido.

Ainda no sábado, a Defesa Civil da Prefeitura de Belém esteve no local, para acompanhar a ação do Corpo de Bombeiros e dar início ao trabalho de orientação às famílias atingidas.

Apenas no domingo a área foi liberada pelo Corpo de Bombeiros para que a vistoria técnica fosse realizada. Todos os imóveis foram vistoriados pela equipe de engenharia da Defesa Civil de Belém.

Relatório técnico

A análise dos imóveis resultará em relatório técnico, produzido pelo engenheiro civil da Comissão, que será entregue aos proprietários dos bens. O documento é um dos requisitos para a inscrição das famílias afetadas nos programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará.

A assistência social da Comissão também esteve presente e orientou as vítimas sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social.

Doações

Permanentemente, a Defesa Civil de Belém recebe doações em sua sede, no prédio da Aldeia Cabana, localizado na avenida Pedro Miranda com a travessa Pirajá. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, utensílios domésticos, roupas e sapatos em bom estado de conservação. A Defesa Civil não recebe doações em dinheiro.

Maiores informações podem ser obtidas pelo número: (91) 98439-0646.

Texto: Aycha Nunes

Fonte: Agência Belém/Foto: Erysson Jr/Defesa Civil de Belém