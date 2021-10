Imóveis da Prefeitura de Belém em Mosqueiro e Icoaraci devem ser revitalizados

A quarta e última reportagem sobre os 16 imóveis de propriedade do município, que devem ser revitalizados pela Prefeitura de Belém, fala sobre quatro deles: Praia Bar e o prédio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), os dois em Mosqueiro; o Espaço de Acolhimento Masculino Ronaldo Araújo, em Icoaraci; e o antigo prédio do Espaço de Acolhimento Feminino Dulce Accioli, em Belém.

Praia Bar – Localizado no centro da ilha de Mosqueiro, mais precisamente na travessa Carlos Bentes, no bairro da Vila, o Praia Bar foi e continua sendo referência na produção de artesanato na “bucólica”, como é conhecida popularmente a ilha. O prédio de 400 m² e atualmente está ocupado, de forma parcial, por artesãos que vendem seus artesanatos no local, que é gerido pela Secretaria Municipal de Economia (Secon).

A Comissão de Defesa Civil de Belém já vistoriou o espaço e atestou a necessidade de reforma geral. O Praia Bar é mais um dos imóveis municipais que serão revitalizados pela atual gestão municipal e deve permanecer com a mesma funcionalidade.

Outro prédio de propriedade do município de Belém em Mosqueiro que deve receber reforma geral é o da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), na ilha. Situado em frente ao cemitério do Carananduba , no início da estrada da Baia do Sol (BL 13), no bairro do Caranduba, o espaço, no estilo galpão, encontra- se fechado e bastante deteriorado. O antigo DRM da Sesan em Mosqueiro está sem funcionar há vários anos e deve passar, em breve, por vistoria técnica, para ser determinado como será o trabalho realizado nele para o recuperar.

Imóveis da Funpapa – Dois Centros de Acolhimento da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), pasta de assistência social de Belém, integram a lista dos imóveis municipais que devem passar por reforma completas. Esses centros são o Espaço de Acolhimento Masculino Ronaldo Araújo, em Icoaraci, e o antigo prédio do Espaço de Acolhimento Feminino Dulce Accioli, no bairro de São Brás.

Os dois imóveis encontram-se fechados e já foram vistoriados pela Defesa Civil de Belém, que atestou as péssimas condições dos prédios, sem possibilidade de habitação no momento, por oferecer risco de desabamento. Sobre a nova funcionalidade dos espaços, a Funpapa informou que pretende criar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em parte do terreno do Espaço de Acolhimento Masculino Ronaldo Araújo, em Icoaraci. Já o prédio onde funcionou o Espaço de Acolhimento Feminino Dulce Accioli ainda não tem destinação definida após a reforma.

Por Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Uchoa Silva