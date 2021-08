Imóveis de Belém é o primeiro Cartório Top do Norte do Brasil

A associação dos Notários e Registradores do Brasil(ANOREG/BR) validado pela empresa ABC Cert, entregou o selo de gestão “Cartório Top” para o 3o registro de imóveis de Belém, sob a titularidade da registradora de imóveis e coordenadora da comissão do pensamento registral imobiliário do instituto de registros imobiliário do brasil(CPRI/IRIB), Jannice Amóras Monteiro.

O Programa Cartório Top, tem como objetivo incentivar e disseminar o uso de modelos sistêmicos para o gerenciamento dos processos e da gestão organizacional, por meio da sensibilização, capacitação e reconhecendo os melhores desempenhos dos serviços Notariais e Registrais(SNRs) do País. A certificação atesta à Serventia a “conformidade com os requisitos de gestão adequados aos mais modernos padrões em serviços notariais e de registro.

Foto: iriborgbr