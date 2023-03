Importância do censo 2022 é tema de encontro com representantes do IBGE no gabinete da Prefeitura

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, e o superintendente regional do IBGE, Rony Cordeiro, no gabinete municipal, nesta segunda-feira, 20.

Durante a visita de cortesia, os representantes do instituto falaram sobre o trabalho desenvolvido no país, como a realização do Censo Demográfico 2022.

O prefeito apresentou alguns projetos implantados no município e que impactam positivamente a população. Edmilson Rodrigues também reafirmou a importância da finalização do Censo, para obtenção de dados recentes que podem subsidiar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em 2025 e que tem Belém como a única candidata a sede pelo Brasil.

Ao final da reunião, o prefeito de Belém aproveitou para convidar o representante do IBGE para participar do Fórum Mundial de Meio Ambiente, previsto para ocorrer em Belém no segundo semestre deste ano, e apresentar dados específicos da cidade.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/COMUS